رسمياً.. حسام حسن مدرباً لمنتخب مصر

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع حسام حسن ليكون مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.
وأشار الاتحاد المصري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى تعيين حسام حسن بعد اجتماع طارئ أقيم مساء يوم الثلاثاء.
كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.
وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتدا حتى صيف 2026 بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار.
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