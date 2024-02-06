صلاح يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته

وجه الجناح الدولي المصري محمد صلاح رسالة إلى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من تدريب منتخب (الفراعنة) مؤخرا.

ونشر قائد منتخب مصر صورة له مع فيتوريا على حسابه الخاص بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، حيث علق عليها قائلا: شكرا لك على كل شيء. أتمنى لك الأفضل في المستقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر، الأحد، توجيه الشكر لفيتوريا، وإعفاءه من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتولى فيتوريا /53 عاما/ تدريب المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، في يوليو 2022، خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال، حيث قاد الفريق في 18 مباراة، حقق خلالها 12 فوزا و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

يذكر أن منتخب مصر عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مشواره في أمم إفريقيا 2023، حيث تعادل 2 / 2 مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر 7 / 8 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، عقب تعادل المنتخبين 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.