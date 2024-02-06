قطر وإيران.. 21 مواجهة منذ 28 عاماً

تشكل عقدة المنتخب الإيراني حافزا كبيرا لدى المنتخب القطري عندما يتواجهان في الدور نصف النهائي لكأس آسيا يوم الأربعاء.

ويلعب المنتخبان دور الأربعة على أرضية ملعب ستاد الثمامة على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية التي تقام يوم الثلاثاء.

ومنذ عام 1996 لعب المنتخبان 21 مباراة في جميع المسابقات وشملت أيضا اللقاءات الودية، انتصر المنتخب الإيراني في 14 منها و3 لقطر وتعادلا في 4 مواجهات.

وفي إطار كأس آسيا تواجه منتخبا قطر وإيران كرة واحدة كانت في دور المجموعات لنسخة 2015 حينها فاز المنتخب الإيراني بهدف سردار أزمون.

ويعود آخر انتصار قطري على إيران إلى ودية أقيمت في عام 2009 حينها سجل علي عفيف الهدف الأول أتبعها ماجد محمد حسن بثنائية، بينما سجل أهداف إيران ميلاد زينيدبور وإحسان حاج صافي.

وتشهد النسخة الحالية من كأس آسيا الوصول التاسع لإيران إلى الدور نصف النهائي وهو أكثر من أي منتخب آخر في البطولة.