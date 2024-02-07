قطر إلى النهائي الثاني توالياً على حساب إيران

بلغ المنتخب القطري نهائي كأس آسيا الثاني على التوالي له بعدما تجاوز منافسه الإيراني يوم الخميس بنتيجة 3 - 2 ليسجل حضوره في نهائي البطولة أمام المنتخب الأردني يوم السبت المقبل.

وتقدم المنتخب الإيراني بهدف سردار أزمون4، قبل أن يعدل المنتخب القطري النتيجة بهدف جاسم عبدالسلام، 17، ويعزز أكرم عفيف النتيجة، 43، وفي الشوط الثاني سجل علي رضا جهانبخش التعادل من جزائية، 51، ليحسم المعز علي اللقاء عند الدقيقة 82.

ويعد هذا النهائي هو الثاني لقطر على التوالي لتكون ثامن منتخب يفعل ذلك بعد كوريا الجنوبية وإسرائيل وإيران والكويت والسعودية واليابان وأستراليا.

وكان المنتخب القطري توج بالبطولة النسخة الماضية بعد تجاوزه الإمارات في نصف النهائي برباعية نظيفة قبل عبور اليابان في النهائي 3 - 1.