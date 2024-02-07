مدرب قطر: مباراة إيران "معقدة"

أكد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر صعوبة المواجهة ضد منتخب إيران، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 ، التي تستضيفها الدوحة حتى يوم السبت المقبل.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "سنخوض مباراة معقدة للغاية، وهي المواجهة السادسة لنا في مشوار البطولة بعد 5 مباريات قوية خضناها بداية من الدور الأول، وبالتالي فالحمل البدني والإرهاق كبير على اللاعبين ، لكن سندخل المواجهة بكل قوة وتركيز ونأمل في أن نقدم مباراة كبيرة".

وأضاف "المنتخب الإيراني قوي جدا والجميع يدرك ذلك ، لكننا وصلنا لقبل النهائي بعد مباريات صعبة أيضا ولن نقلل من قوة أي فريق واجهناه لكن ما أؤكد عليه أن أي مباراة نخوضها ستكون دائما بنفس الرغبة والقوة والحماس لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة نحو تحقيق هدفنا".

وتابع المدرب الإسباني "سندخل المباراة بحافز كبير. إننا على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي وصناعة التاريخ للمرة الثانية على التوالي، لكننا ندرك جيدا مدى صعوبة المباراة وأهميتها أمام المنتخب الإيراني القوي والذي يريد أيضا أن يحقق الفوز ويصل للنهائي".

وشدد لوبيز "المنتخب الإيراني يمتاز بقوة هجومية كبيرة ، ولذلك سنعمل جاهدين على إيقاف خطورتهم على مرمانا ، ولدينا خطة من أجل ذلك سنعمل على تنفيذها في المباراة من أجل تحقيق الانتصار".

وحول إمكانية اللعب على ركلات الترجيح، رد لوبيز قائلا "نلعب من أجل الفوز أولا في الوقت الأصلي ، وخطتنا لن تكون اللعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح فهذه ليس خطة على الإطلاق".

وكشف لوبيز أن جميع اللاعبين في العنابي جاهزين لخوض اللقاء ، وحتى همام الأمين أصبح جاهز بنسبة 100% بعد شفاؤه من الإصابة ، بينما يغيب خالد منير للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في لقاء أوزبكستان بدور الثمانية.

أشار مدرب منتخب قطر إلى أن فريقه يحترم المنتخب الإيراني كثيرا، موضحا أنه سيلعب بفلسفته الخاصة وبدون أي خوف من قوة المنافس حتى رغم ضيق الوقت للتحضير للمباراة.

وأكد أن الاعتماد على أسلوب دفاعي وهجومي في المباراة يتوقف على ظروف المباراة وما يحدث على أرض الميدان، مشددا على أن فريقه لديه الطموح وسيلعب من أجل تحقيق الفوز بأي طريقة وبأي أسلوب سواء كان دفاعيا أو هجوميا.

وشدد لوبيز على أن التحضير للمباراة كان قصيرا لمدة يومين فقط بعد مباراة أوزبكستان، كما ألمح أيضا إلى أن الفريق الإيراني يتفوق في المواجهات المباشرة على قطر بفوزه في 6 مباريات من مجموع 9 مباريات مقابل 3 تعادلات .

وأوضح "المواجهة مع إيران قد تبدو الأصعب، لكن هذا لا يعني أننا واجهنا فرقا سهلة ، فكل الفرق التي شاركت كان لها أهدافها، وهناك الكثير من المنتخبات الكبيرة خرجت من البطولة وبالتالي لا يوجد منافس سهل في كرة القدم".

وعن رضاه على ما قدمه مع الفريق حتى الآن قال المدرب الإسباني "الفضل فيما قدمناه حتى الآن يعود للاعبين الذين قدموا 100% من العطاء في كل مباراة ، وقد حاولت أن أمنح الفرصة للجميع ليكونوا جاهزين للاعتماد عليهم في الوقت المناسب" .

وتابع "رغم وصولي قبل أيام قليلة من البطولة، لكن الجميع عمل بكل جهد لنصل إلى هذه المرحلة ولازلنا نريد أن نصل إلى المباراة النهائية".

وأشار "سعيد للغاية بالعمل مع هذه المجموعة ، وأشكر كل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكل اللاعبين على اخلاصهم وجهدهم الكبير طوال الفترة الماضية وإن شاء الله نواصل المشوار بكل قوة نحو اللقب".

ونوه لوبيز "عدم وصول منتخب قطر للنهائي لن يكون فشلا، فهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها الفريق لقبل النهائي بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية .. بل هذا نجاح لمنتخب قطر والجميع لديه الشغف لمواصلة التألق والتأهل وإذا لم يحدث يجب أن نحاول في المرات القادمة".