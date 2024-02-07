نائبة في البرلمان التونسي تفتح النار: المنتخب لا يشرفنا

دعت زينة جاب الله النائبة في البرلمان التونسي يوم الأربعاء إلى حل المنتخب الأول لكرة القدم بعد خروجه من الدور الأول من كأس أمم افريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار، مشيرة إلى أن المنتخب الحالي لا يشرف البلاد.

وقالت النائبة جاب الله في جلسة عامة للاستماع لوزير الرياضة كمال دقيش: خيبة الأمل الكبرى للمنتخب لا يحب أن تمر مرور الكرام.

وخرجت تونس من الدور الأول بعد خسارة تاريخية ضد ناميبيا بهدف نظيف وتعادلين ضد مالي وجنوب إفريقيا لتحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطتين.



وأضافت النائبة في كلمتها أمام البرلمان: يجب حل هذا المنتخب ولا نريده أن يشرفنا في المرات القادمة لا في محافل إقليمية ولا إفريقية أو عالمية، ويجب تكوين منتخب جديد يدافع عن العلم التونسي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استقالة مدرب المنتخب جلال القادري وفتح الباب لقبول المرشحين لخلافته في المنصب.