اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تونس
المنتخب الحائز على نسخة 2004 ودع البطولة من الدور الأول

نائبة في البرلمان التونسي تفتح النار: المنتخب لا يشرفنا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

دعت زينة جاب الله النائبة في البرلمان التونسي يوم الأربعاء إلى حل المنتخب الأول لكرة القدم بعد خروجه من الدور الأول من كأس أمم افريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار، مشيرة إلى أن المنتخب الحالي لا يشرف البلاد.

وقالت النائبة جاب الله في جلسة عامة للاستماع لوزير الرياضة كمال دقيش: خيبة الأمل الكبرى للمنتخب لا يحب أن تمر مرور الكرام.

وخرجت تونس من الدور الأول بعد خسارة تاريخية ضد ناميبيا بهدف نظيف وتعادلين ضد مالي وجنوب إفريقيا لتحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطتين.

وعد من مدرب تونس إلى الجماهير رياضة عربية وعد من مدرب تونس إلى الجماهير

وأضافت النائبة في كلمتها أمام البرلمان: يجب حل هذا المنتخب ولا نريده أن يشرفنا في المرات القادمة لا في محافل إقليمية ولا إفريقية أو عالمية، ويجب تكوين منتخب جديد يدافع عن العلم التونسي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استقالة مدرب المنتخب جلال القادري وفتح الباب لقبول المرشحين لخلافته في المنصب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط