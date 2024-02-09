الاتحاد الأردني: هدفنا كأس العالم

أكد مروان جمعة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا في قطر هو "إنجاز بحد ذاته"، وأن الهدف الأسمى هو وصول "النشامى" لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وقال جمعة لوكالة "فرانس برس"، الجمعة: أهم شيء هو استثمار هذا الإنجاز والبناء عليه لتطوير الرياضة الأردنية والبنية التحتية والمساهمة في تمكين الأندية.

وأضاف: هدفنا ليس البطولة فقط، بل إظهار أهمية كرة القدم عندما تُسعد شعباً بأكمله، رغم الظروف الصعبة التي عانت منها منظومة الكرة الأردنية خلال الفترة الماضية.

وتأهل المنتخب الأردني إلى النهائي حيث سيواجه نظيره القطري، السبت، على استاد لوسيل.

وتابع: ظهور "النشامى" في نهائي كأس آسيا يعطينا طاقة إيجابية وأن لدينا مواهب مثل أي بلد آخر ويجب علينا من الآن التحضير لوضع استراتيجية لتطوير كرة القدم الأردنية ومنحها المكانة والدعم الذي تستحقه من الحكومة ومن القطاع الخاص.

وأشاد جمعة بالمدير الفني للمنتخب، المغربي حسين عموتة قائلاً: لقد أظهر إمكانات كبيرة في كأس آسيا ونجح في إعادة التألّق لمنتخب الأردن رغم البداية المتعثرة، لكنه حقق إنجازاً تاريخياً خلال فترة قصيرة ليصبح من أفضل المدربين العرب.

وحقق الأردن مفاجأة كبيرة بفوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 2-0، الثلاثاء، بينما تأهلت قطر إلى النهائي بفوزها على إيران 3-2 الأربعاء.