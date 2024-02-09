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باتريس موتسيبي خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة

رئيس "كاف" يرفض تأكيد موعد كأس إفريقيا 2025

أبيدجان - أ ف ب
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رفض رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الجمعة، تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.

وقال الجنوب إفريقي موتسيبي في مؤتمر صحافي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا بمواجهة كوت ديفوار البلد المضيف ونيجيريا في المباراة النهائية، الأحد، على ملعب الحسن واتارا: التركيز بالنسبة لنا جميعا الآن هو كوت ديفوار.

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وتقام البطولة القارية عادة كل عامين، لكن النسخة الحالية تأخرت ستة أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في كوت ديفوار.

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة في المغرب العام المقبل مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير وفبراير لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا الأسبوع بياناً زعم فيه أن البطولة القارية ستقام في "صيف 2025". في حين أن تنظيمها في يونيو ويوليو سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسّعة التي ينظمها "فيفا" والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قد يكون من المستحيل التأجيل حتّى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخباً في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقال موتسيبي رداً على سؤال عما إذا كانت البطولة ستمضي قدماً في 2025 كما هو مخطط لها: هناك الكثير من الأحداث التنافسية في الوقت نفسه لكننا على ثقة من أنها ستقام بالفعل في ذلك الوقت.

وتابع: علينا أن نستوعب المسابقات التنافسية الأخرى لكن كأس الأمم الإفريقية العام المقبل ستحقق نجاحاً هائلاً وسنصدر المزيد من البيانات في الوقت المناسب.

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