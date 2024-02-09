مدرب قطر: حصلنا على راحة "أقل".. ومصممون على اللقب

حاول مدرب قطر الإسباني "تينتين" ماركيز لوبيز التخفيف من الضغوطات على كاهل لاعبي المنتخب، عشية المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم يوم السبت على استاد لوسيل في قطر.

وقبل ثالث نهائي عربي في تاريخ المسابقة قال لوبيز يوم الجمعة في مؤتمر صحافي "لا نشعر بأي ضغوطات إنها مجرد مباراة في كرة القدم يجب أن نستمتع بها".

في المقابل اعتبر بأن فريقه حصل على راحة أقل من نظيره الأردني بعد أن خاض مباراته ضد إيران في نصف النهائي يوم الأربعاء، أي بعد 24 ساعة من الأردن الفائز على كوريا الجنوبية "بالنسبة إلينا حصلنا على يومين فقط للاستعداد للنهائي وهي فترة زمنية قصيرة".

وعن قيامه بالاستعانة بـ26 لاعباً من المتواجدين في القائمة الرسمية لفريقه في البطولة أبان المدرب القادم من نادي الوكرة القطري "الجميع كان يستحق المشاركة وبالتالي قررنا توزيع الدقائق. بطبيعة الحال منهم من حصل على دقائق أكبر، لكن الجميع قام بدور من أجل بلوغنا المباراة النهائية".

وأضاف: وجدنا صعوبات في الطريق إلى النهائي ولم يكن الأمر سهلا لكننا نملك التصميم لإحراز اللقب لأن لدينا مقولة في إسبانيا تقول "صاحب المركز الثاني هو أول الخاسرين".

وتطرق قائد المنتخب القطري المخضرم حسن الهيدوس الى الفترة الزمنية القصيرة أيضا بين نصف النهائي واللقاء النهائي "التركيز منصب الآن على التعافي، ستكون مباراة صعبة على الفريقين، ونأمل بنهائي يليق بالكرة العربية".

وتابع "أنا فخور لأني جزء من هذه المجموعة، الفريق الحالي يشكل ما نسبته 70 إلى 80 في المئة من التشكيلة التي توجت باللقب في النسخة الماضي، نملك عقلية الفوز".

وتابع "لم يكن أحد يتوقع أو يراهن علينا، أظهرنا تكاتفا كبيرة وثقة عالية بالجهاز الفني لنصل إلى ما وصلنا إليه".

وأشار أنه لم يتفاجأ بوصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية بقوله "لم أتفاجأ إطلاقا، لعبنا مباراة ودية قبل البطولة أظهر خلالها قدرته على الذهاب بعيدا في البطولة".