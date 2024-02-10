القطري عفيف.. أول "هاتريك" في نهائي كأس آسيا

أحرز النجم القطري أكرم عفيف أول "هاتريك" في تاريخ مباريات النهائي منذ كأس آسيا 1972 كما توج بجائزة أفضل لاعب بالبطولة التي أقيمت في قطر.

وجاءت ثلاثية عفيف عن طريق 3 ركلات جزاء عند الدقائق 22 و73 و95 ليحسم نهائي كأس آسيا على حساب الأردن ويعلن منتخب بلاده بطلا للمرة الثانية في تاريخه.

ومنذ انطلاق أول نسخة لكأس آسيا بنظام الأدوار الإقصائية في 1972، لم يعرف أي نهائي تسجيل ثلاثية من لاعب واحد فقط، بينما عرفت المسابقة "الهاتريك" في تاريخها في 16 مناسبة كانت أقصى مراحلها هي ربع النهائي.

ويملك عفيف سجلا لامعا مع منتخب بلاده إذ خاض أول مباراة له في عام 2015 ومنذ ذلك الوقت وصل إلى أكثر من 30 هدفا في 100 لقاء مع قطر، منها في كأس آسيا والكأس الذهبية وتصفيات كأس العالم.

وتوج عفيف، 27 عاما، بكأس آسيا مرتين، 2019 و2023، وبالدوري القطري 3 مرات مع فريقه السد وبطولتين لكأس أمير قطر وكأس لبطولة السوبر.

وحقق عفيف جائزة أفضل لاعب في بطولة 2023 كما توج بهدافها بعدد 8 أهداف، ويعد مهاجم السد أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كأس آسيا منذ نسخة 2007، بوصوله إلى 8 أهداف و3 صناعات في النسخة الحالية.

وفي تاريخ كأس آسيا عرف 16 لاعبا مختلفا تسجيل الهاتريك، بدأ ذلك عندما تقاسم حسين كالاني وعلي جباري ثلاثيتين مختلفتين في مرمى العراق وتايلند في كأس آسيا 1972 بينما سجل مواطنهما غلام مزلومي الهاتريك الوحيد في نسخة 1976 كان في مرمى منتخب اليمن الجنوبي.

وشهدت نسخة 1980 ثلاثيتان ورباعية، سجل الإيراني بهتاش فاريبا "سوبر هاتريك" في مرمى بنغلاديش بينما أحرز الكوري الجنوبي تشوي سون هو ثلاثية في مرمى الإمارات والصيني شين جانغفو مثلها في مرمى بنغلاديش.

ووقع الإيراني علي دائي على أول رباعية في الأدوار الإقصائية عندما هز مرمى كوريا الجنوبية في دور الثمانية لنسخة 1996.

وسجل 4 لاعبين ثلاثيات في نسخة 2000 وهم اليابانيان أكينوري نيشيزاوا وناوهيرو تاكاهارا والكوري الجنوبي لي دونغ غوك ومحمد الشلهوب.

وأحرز الإيراني علي كريمي الثلاثية الوحيدة في نسخة 2004 والأخيرة في الأدوار الإقصائية عندما هز مرمى كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

وغابت الأهداف الغزيرة للاعبين حتى نسخة 2011 عندما أحرز البحريني إسماعيل عبداللطيف رباعية في مرمى الهند والياباني شينجي أوكازاكي في مرمى السعودية.

وشهدت نسختا 2015 و2019 3 ثلاثيات، الأولى كان بطلها الأردني حمزة الدردور في مرمى فلسطين برباعية، والقطري المعز علي في مرمى كوريا الشمالية والقيرغزي فيتالي لوكس في مرمى الفلبين.