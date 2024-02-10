عفيف.. الأكثر مساهمة في كأس آسيا منذ 2007

ضاعف المهاجم القطري أكرم عفيف من رقمه القياسي باعتباره أكثر اللاعبين مساهمة في كأس آسيا منذ نسخة 2007 رغم خوضه في بطولتين.

وسجل أكرم عفيف هدف التقدم لمنتخب بلاده قطر في نهائي كأس آسيا أمام الأردن ليصل بذلك إلى 8 أهداف في النسخة الحالية مناصفة مع العراقي أيمن حسين، ويصبح عدد مساهماته منذ مشاركته الأولى في 2019، 9 أهداف و13 صناعة.

وتمكن عفيف كذلك من المساهمة بهدف على الأقل في 9 من آخر 10 مباريات خاضها، وفي حال قاد منتخب بلاده إلى اللقب الثاني على التوالي فإنه سينضم إلى قائمة تضم 5 منتخبات حققت البطولة مرتين على التوالي وهي كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان.