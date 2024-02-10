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سجل عفيف هدفه السابع في البطولة

عفيف.. الأكثر مساهمة في كأس آسيا منذ 2007

دبي - أحمد المصعبي
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ضاعف المهاجم القطري أكرم عفيف من رقمه القياسي باعتباره أكثر اللاعبين مساهمة في كأس آسيا منذ نسخة 2007 رغم خوضه في بطولتين.

وسجل أكرم عفيف هدف التقدم لمنتخب بلاده قطر في نهائي كأس آسيا أمام الأردن ليصل بذلك إلى 8 أهداف في النسخة الحالية مناصفة مع العراقي أيمن حسين، ويصبح عدد مساهماته منذ مشاركته الأولى في 2019، 9 أهداف و13 صناعة.

كأس آسيا.. عفيف يقود قطر إلى الدور الثاني رياضة عربية كأس آسيا.. عفيف يقود قطر إلى الدور الثاني

وتمكن عفيف كذلك من المساهمة بهدف على الأقل في 9 من آخر 10 مباريات خاضها، وفي حال قاد منتخب بلاده إلى اللقب الثاني على التوالي فإنه سينضم إلى قائمة تضم 5 منتخبات حققت البطولة مرتين على التوالي وهي كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان.

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