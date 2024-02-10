على طريقة "بشت ميسي".. الهيدوس يرفع كأس آسيا

خطف حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، الأنظار عندما رفع لقب كأس آسيا 2023، على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما توج منتخب بلاده بمونديال 2022 في قطر.

ورفع القائد البالغ من العمر "33 عاما" اللقب القاري مرتديا "البشت"، بذات الطريقة التي ظهر بها النجم الأرجنتيني ميسي، عندما وضع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، "البشت" الخليجي التقليدي على أكتافه.

ووضع أمير قطر هذه المرة "البشت" على أكتاف الهيدوس الذي كان قد قاد منتخب بلاده أيضا إلى تحقيق لقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينال المنتخب الملقب بـ "العنابي" اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، يوم السبت، عقب الفوز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "لوسيل"، وهو ذات الاستاد الذي شهد تتويج منتخب "التانغو" بكأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.





ونال "بشت ميسي" شهرة واسعة بعدما رفع اللاعب الحاصل على 8 كرات ذهبية كأس العالم، وقال الأسطورة بعد أشهر من التتويج بشأن الأشياء التي ارتداها وحملها خلال وبعد النهائي: احتفظت بكل شيء يتعلق بالمباراة النهائية، ما زلت أحتفظ بالقميص و"البشت" والحذاء.