قطر تهزم الأردن بثلاثية عفيف وتتوج بكأس آسيا

قاد النجم القطري أكرم عفيف منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، في قطر، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في فوز المنتخب (العنابي) 3 - 1 على منتخب الأردن، في نهائي المسابقة القارية.

وعلى ملعب (لوسيل المونديالي)، وتحت أنظار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق عفيف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب الأردن هدف التعادل عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 67، ليحرز هدفه الرابع خلال مباراته السابعة في النسخة الحالية للبطولة.



















ولم يهنأ منتخب الأردن بهدف التعادل كثيرا، بعدما عاد عفيف للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 73 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يهز الشباك مجددا بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع عفيف رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي تلك النسخة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه العراقي أيمن حسين.

وبذلك، احتفظ منتخب قطر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن توج بالبطولة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، فيما فقد منتخب الأردن، الذي شارك في النهائي للمرة الأولى، حظوظه في الحصول على اللقب والانضمام لقائمة المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الآسيوية.

يذكر أن هذا هو النهائي العربي الخالص الثالث في أمم آسيا بعد نسختي 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية.