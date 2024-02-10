كأس آسيا.. عفيف يفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف

فاز أكرم عفيف نجم منتخب قطر بجائزتي أفضل لاعب وهداف كأس آسيا 2023، بعدما قاد المنتخب القطري للتتويج بلقب البطولة عبر الفوز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت على ستاد لوسيل.

وسجل المهاجم القطري ثمانية أهداف في البطولة، إلى جانب مساهمته في صناعة ثلاثة أهداف، ليقود المنتخب القطري إلى الاحتفاظ بلقب البطولة التي كان توج بها للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات.

وافتتح عفيف رصيده التهديفي بتسجيل هدفين خلال المباراة الافتتاحية أمام لبنان والتي انتهت بفوز قطر 3-0، ثم سجل هدف الفوز 1-0 في المباراة الثانية أمام طاجيكستان، وهي النتيجة التي ضمنت تأهل الفريق إلى دور الـ16.

وواصل عفيف تألقه، ليسجل الهدف الثاني في المباراة التي حققت فيها قطر الفوز على فلسطين 2-1.

وعاد بعد ذلك ليسجل الهدف الثاني لمنتخب قطر في مباراة الدور قبل النهائي أمام إيران، وذلك خلال المباراة المثيرة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2.

وفي المباراة النهائية أضاف عفيف ثلاثة أهداف إلى رصيده في مرمى الأردن، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف.

فيما نال مشعل برشم جائزة أفضل حارس في البطولة.

يذكر أن منتخب قطر نال أيضا جائزة اللعب النظيف في النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية.