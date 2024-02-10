لاعب قطر: كنت واثقاً من التتويج بكأس آسيا

أعرب عبدالعزيز حاتم، نجم المنتخب القطري لكرة القدم، عن سعادته بتتويج (العنابي) بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وأحرز منتخب قطر كأس البطولة عقب فوزه 3 - 1 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها الملاعب القطرية خلال الفترة من 11 يناير الماضي، حتى يوم السبت.

وقال حاتم في تصريحات إعلامية عقب النهائي الذي أقيم على ملعب (لوسيل): نهنئ الشعب القطري والمسؤولين وكل من في العاصمة القطرية الدوحة. ليس من السهل التتويج باللقب في نسختين متتاليتين، إنه أمر ضخم، لا يمكنني وصف مشاعري.

أضاف حاتم: لم يساورني أدنى شك في قدرة الفريق على تحقيق الفوز، نمتلك الخبرة اللازمة، وكنا متفائلين بالحصول على الكأس بفضل دعم أمير قطر والمسؤولين والجماهير القطرية.

أوضح لاعب منتخب قطر: أبارك لمنتخب الأردن ظهوره الرائع في النسخة الحالية للمسابقة. لم يقصر لاعبوه طوال البطولة، نحن فخورون بهم.

يذكر أن منتخب قطر سبق له التتويج بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019.