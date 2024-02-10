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احتفالية عفيف في النهائي

ما علاقة زوجة عفيف باحتفاليته؟

الدوحة - أ ف ب
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كشف أكرم عفيف، نجم منتخب قطر وأفضل لاعب وهداف كأس آسيا لكرة القدم، عن سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" قادت "العنابي" للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.

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وقال عفيف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا.

وكان عفيف يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "اس" وهو الحرف الأول لزوجته.

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وقال عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء: أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك الى المدرب.

وتحدث عن امكانية الاحتراف مجددا في قارة أوروبا بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية، وقال: أنا راغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي انتمي اليه.

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