كأس مصر.. عرض جديد منتظر في "الأول بارك"

ستكون المباراة المرتقبة بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك على كأس مصر أحدث المباريات المثيرة التي استضافها ملعب "الأول بارك" وذلك عندما يلتقيان للمرة الأولى في تاريخ المسابقة في مارس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلن الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.



ويتضمن استضافة المباراة أيضا إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة، وذلك في استاد "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وتقام كأس مصر، البطولة التي بدأت في 1921، للمرة الأولى خارج مصر، وسط ترقب للمباراة المثيرة التي تجمع قطبي القاهرة.



وكان الملعب الواقع في الشمال الغربي من العاصمة السعودية مسرحاً للعديد من المباريات المثيرة منذ بدء اللعب عليه، إذ شهد مباراة "سوبر كلاسيكو" الشهيرة بين الأرجنتين والبرازيل في عام 2019 والتي انتهت بفوز الأول 1-0.



واستضاف الملعب نسختين من بطولة كأس السوبر الإيطالي، كانت الأولى عام 2019 والتي فاز فيها لاتسيو على يوفنتوس 3-1، وفي الشهر الماضي احتفل إنتر باللقب عقب فوزه على نابولي بفضل هدف نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وتلقى برشلونة واحدة من أكبر هزائمه في الكلاسيكو عبر التاريخ الشهر الماضي بعدما سجل فينيسيوس جونيور "هاتريك" في مباراة الفريقين بالمباراة النهائية على ملعب "الأول بارك" والتي انتهت 4-1 لمصلحة ريال مدريد.



وشهد الاستاد إقامة مباراة "كأس مارادونا" تكريماً لأيقونة كرة القدم الراحل والتي جمعت بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح.

واحتضن "الأول بارك" ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني والذي انتهى بفوز الأول 1-0، كما كان مسرحاً لعدد من نزالات المصارعة الحرة العالمية WWE مثل كراون جيول بنسختيه 2018، 2022.



