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بطل آسيا: لا أعرف مستقبلي.. وفاجأت الأردن بأكرم عفيف

دبي - قناة العربية
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كشف الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر الحائز على كأس آسيا الأخيرة أنه لا يعرف مستقبله مع المنتخب الملقب بـ"العنابي"، مشيراً إلى أنه أعاد أكرم عفيف إلى خانته الأساسية في المباراة النهائية التي شهدت تسجيله "هاتريك" في مرمى الأردن.

وفازت قطر بالكأس القارية الثانية في تاريخها عقب تجاوز الأردن 3-1 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت الأسبوع الماضي.

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وقال ماركيز لـ"العربية": رحل كارلوس كيروش بشكل مفاجئ وطلب مني الاتحاد القطري تولي المهمة قبل وقت قصير من بداية البطولة، الأمر كان مثيراً بالنسبة لي، لكني توليت المنصب بسبب قضائي الوقت الكافي في قطر ومعرفتي الجيدة باللاعبين.

وحول اللاعبين قال: بقاء القائد حسن الهيدوس في الاحتياط قرار فني، أما المعز علي فلاعب جيد حتى لو لم يسجل الكثير من الأهداف، لكنه ساعدنا كثيراً في البطولة.

وأتبع: أكرم عفيف لاعب رائع، كان يلعب في العمق، لكني أعدته إلى خانته الأساسية في الجناح الأيسر بالمباراة النهائية، واستطاع في مساعدتنا بالحصول على الكأس.

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