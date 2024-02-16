اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أصيب صلاح قبل شهر في كأس إفريقيا

جاهزية صلاح للمشاركة أمام برنتفورد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، عودة نجم فريقه المصري محمد صلاح إلى التدريبات واحتمالية مشاركته في المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف كلوب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برنتفورد: صلاح عاد إلى التدريبات الجماعية ما يجعله متاحا للمشاركة بكل تأكيد.

إبراهيم حسن يذكر صلاح بـ"شيكابالا".. ويقول: انتظر ما سيحدث رياضة عربية إبراهيم حسن يذكر صلاح بـ"شيكابالا".. ويقول: انتظر ما سيحدث

وتعرض صلاح لإصابة في الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس إفريقيا في السادس عشر من يناير الماضي ليغيب بذلك شهرا كاملا عن الملاعب.

وتسببت إصابة صلاح بجدل كبير بعدما اختار الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع النجم على إكمال علاجه التأهيلي في ناديه الإنجليزي عوضا عن استمراره مع بعثة منتخب بلاده التي وصلت إلى ثمن نهائي البطولة القارية قبل الخروج من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف مستشفيات غزة أحد أدوات إسرائيل لتهجير سكانها استهداف مستشفيات غزة أحد أدوات إسرائيل لتهجير سكانها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط