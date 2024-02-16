جاهزية صلاح للمشاركة أمام برنتفورد

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، عودة نجم فريقه المصري محمد صلاح إلى التدريبات واحتمالية مشاركته في المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف كلوب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برنتفورد: صلاح عاد إلى التدريبات الجماعية ما يجعله متاحا للمشاركة بكل تأكيد.

وتعرض صلاح لإصابة في الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس إفريقيا في السادس عشر من يناير الماضي ليغيب بذلك شهرا كاملا عن الملاعب.

وتسببت إصابة صلاح بجدل كبير بعدما اختار الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع النجم على إكمال علاجه التأهيلي في ناديه الإنجليزي عوضا عن استمراره مع بعثة منتخب بلاده التي وصلت إلى ثمن نهائي البطولة القارية قبل الخروج من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.