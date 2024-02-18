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الأهلي الزمالك
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك

خطوة تاريخية.. إدارة الأهلي تعلن زيارة نادي الزمالك

القاهرة - د ب أ
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أعلن النادي الأهلي المصري، يوم الأحد، أن مجلس إدارة النادي سيزور غريمه التقليدي الزمالك، الاثنين، لأول مرة منذ سنوات طويلة .

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي: سيقوم مجلس الإدارة بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وأوضح الأهلي: تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

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كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي دعوة الزمالك في وقت سابق، لكن ظروف مرض ثم وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كانت وراء التأجيل.

وأشار الأهلي إلى أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر رغم المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية. كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

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