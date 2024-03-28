مودريتش عن زيارة مصر: أيام قليلة.. ورائعة

1 دقيقة للقراءة

وصف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد الإسباني زيارته إلى مصر الرائعة، وذلك بعد فوزه بكأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وكتب مودريتش عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يوم الأربعاء: أيام قليلة رائعة في مصر. مع مجموعة صور له بقميص المنتخب الكرواتي، الذي توج بلقب المسابقة عقب فوزه 4 - 2 على نظيره المصري في المباراة النهائية، التي جرت بينهما على ستاد مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحظي منشور مودريتش بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث حصل على أكثر من 461 ألف إعجاب و2733 تعليقا، بعد ساعات قليلة فقط من نشره.



وكان مودريتش، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018، ضمن نجوم المنتخب الكرواتي الذين قاموا بزيارة منطقة الأهرامات يوم الأحد الماضي، حيث استعرض مهاراته الفنية برفقة زملائه هناك.

