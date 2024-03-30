حجازي يصل إلى الفوز الـ 50 بقميص الاتحاد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وصل المدافع المصري أحمد حجازي إلى الفوز رقم 50 بقميص اتحاد جدة، في المباراة التي انتصر فيها الفريق على الفيحاء بنتيجة 3-1، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.
وحقق قائد الاتحاد 27 انتصارًا على أرض فريقه و23 انتصارًا خارج ملعب الاتحاد بدوري المحترفين، وكان حجازي قد شارك قبل مواجهة الفيحاء في 5 مباريات فقط الموسم الحالي حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة مع فريقه بالمسابقة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي خطف تعادلا في الدقائق الأخيرة 2-2 أمام أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.
-
"بديل صلاح".. ليفربول يجهز 60 مليون يورو لمرموشكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الجمعة، أن ليفربول يجهز عرضا يبلغ 60 مليون يورو ... رياضة عربية
-
مبلغ فلكي يتقاضاه صلاح "دون ركل الكرة"كشفت حسابات جديدة أن الشركة التجارية للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ... رياضة عالمية
-
نحس "جزائيات" 2022.. يلاحق بنزيمة مع اتحاد جدةيلاحق سوء الحظ الفرنسي كريم بنزيمة مع فريقه الجديد، بعدما أهدر ركلة جزاء جديدة ... رياضة عالمية