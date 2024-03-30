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حجازي مع زميله خلال فوز الاتحاد على الفيحاء

حجازي يصل إلى الفوز الـ 50 بقميص الاتحاد

العربية.نت
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وصل المدافع المصري أحمد حجازي إلى الفوز رقم 50 بقميص اتحاد جدة، في المباراة التي انتصر فيها الفريق على الفيحاء بنتيجة 3-1، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

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وحقق قائد الاتحاد 27 انتصارًا على أرض فريقه و23 انتصارًا خارج ملعب الاتحاد بدوري المحترفين، وكان حجازي قد شارك قبل مواجهة الفيحاء في 5 مباريات فقط الموسم الحالي حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة مع فريقه بالمسابقة.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي خطف تعادلا في الدقائق الأخيرة 2-2 أمام أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.

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