رئيس الاتحاد المصري يحسم مشاركة صلاح في أولمبياد باريس

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قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علاّم إن نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول محمد صلاح، سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال علاّم في تصريحات خلال الندوة الثقافية التي نظمها الاتحاد الخميس: يرغب صلاح باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويحق لكل منتخب إشراك ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 يوليو و9 أغسطس.

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

ويخلو رصيد صلاح (31 عاماً) حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، بيد انه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

وكان صلاح قد غاب عن القائمة الاخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا الأربعاء (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

كان صلاح يعود للمشاركة مع فريقه ليفربول تدريجاً، بعد اصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف فبراير الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر يونيو كما أكّد علام.

ورداً على سؤال لـ "فرانس برس" عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علاّم: أعلن ان علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول وتحديدا التوأم حسام ومدير المنتخب إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الإعلام.

وأضاف علام: من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده ، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفى كاس الأمم الإفريقية الأخيرة صلاح كان مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج.