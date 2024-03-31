سقوط المصري رمضان صبحي في فحص المنشطات
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أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، تورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز في عينة إيجابية لفحص المنشطات.
وأشار علام في تصريحات إذاعية إلى أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي.
وأضاف أيضا أن اللاعب من حقه الاعتراض والطعن خلال عشرة أيام بإجراء عينة أخرى.
ويلعب رمضان صبحي بصفوف بيراميدز منذ صيف 2020، عندما انضم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد فترة إعارة من ناديه الأسبق الأهلي على مدار موسم ونصف.
ويعد صبحي من أبرز لاعبي منتخب مصر في السنوات الأخيرة، حيث شارك في كأس العالم 2018 وكأس أمم إفريقيا في 2017 و2022.
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