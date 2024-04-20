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زياد التلمساني

لاعب الترجي يترشح لرئاسة الاتحاد التونسي

تونس - د ب أ
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قدم لاعب الترجي والمنتخب التونسي السابق زياد التلمساني أوراق ترشحه، يوم السبت، لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وتضم قائمة التلمساني 12 عضوا من بينهم اللاعبان السابقان للمنتخب التونسي خالد بدرة مدافع الترجي، وفوزي الرويسي مهاجم النادي الإفريقي.

وستدخل هذه القائمة في منافسة مع قائمة المرشح محمد واصف جليل وقائمة المرشح الآخر جلال تقية.

وحدد يوم السبت 20 أبريل كآخر موعد لتقديم الترشحات.

وتجري الانتخابات يوم 11 مايو المقبل في جلسة عامة استثنائية لخلافة أعضاء مكتب الاتحاد الذي كان يرأسه وديع الجريء منذ العام 2012.

ويقبع الجريء في السجن منذ أكتوبر الماضي للتحقيق في شبهات فساد. ويسير شؤون الاتحاد هيئة مؤقتة .

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