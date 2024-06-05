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عموتة مدرب الأردن
الأردن حل وصيفاً في كأس آسيا بقيادة عموتة

مدرب الأردن: مواجهة طاجيكستان "حياة أو موت"

عمان - فرانس برس
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أكد المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن عشية مواجهة طاجيكستان يوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، على أن المباراة تُعد "حياة أو موت" بالنسبة للكرة الأردنية.

ويلتقي المنتخب الأردني مع ضيفه الطاجيكي على ستاد عمان الدولي قبل لقاء السعودية في 11 يونيو في الجولة الأخيرة، إذ تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب، بينما فاز الأردن بهدف دون مقابل في مباراتهما بالدور ربع النهائي من كأس آسيا.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: هي مباراة حياة أو موت. في الدور القادم يخوض كل منتخب 10 مباريات ومن المعيب عدم وجودنا في هذا الدور، نتمنى أن نكون تحت ضغط إيجابي وفي الموعد وأن نؤدي بالشكل المطلوب، مجموعة اللاعبين كلها حماس وتركيز ومسؤولية.

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وأتبع: كل مباراة لها ظروفها وخصوصيتها ومباراة الغد لن تشبه لقاء الذهاب أو مواجهة المنتخبين في كأس آسيا الأخيرة، ومن المهم الحفاظ على التركيز وتقديم المجهود البدني من اللاعبين لمواصلة المشوار لتحقيق طموح التأهل للمونديال.

وطمأن عموتة جماهير الكرة الأردنية حول مشاركة موسى التعمري، هداف المنتخب في التصفيات برصيد خمسة أهداف، مؤكداً مشاركته في المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وأشار المدرب إلى أن التعمري سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة طاجيكستان ولن يكون هناك تغييرات جذرية أو مفاجآت في التشكيلة التي منحت الأردن مركز الوصيف لقطر في كأس آسيا.

ويحتل الأردن المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن طاجيكستان الثانية، وتتأخر بثلاث عن السعودية الأولى.

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