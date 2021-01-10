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أياكس يفلت من كمين آيندهوفن ويحتفظ بصدارة الدوري

أياكس آيندهوفن
من لقاء أياكس وآيندهوفن

أياكس يفلت من كمين آيندهوفن ويحتفظ بصدارة الدوري

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أمستردام - د ب أ

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فلت أياكس من فخ الهزيمة أمام ضيفه ومنافسه التقليدي العنيد آيندهوفن وانتزع تعادلا ثمينا 2 - 2 يوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وحسم فينورد ديربي مدينة روتردام لصالحه بالفوز الثمين 2 - صفر على مضيفه وجاره سبارتا بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز فورتانا سيتارد على مضيفه هيرنفين 3 - 1 وفينلو على فيليم تيلبورغ 2 - 1 .

في مباراة قمة مثيرة على استاد "يوهان كرويف آرينا" في أمستردام ، تقدم أيندهوفن على مضيفه أياكس بهدفين نظيفين سجلهما إيران زاهافي في الدقيقتين الثانية و21 ، ورد أياكس بهدفين سجلهما كوينسي بروميس وأنتوني في الدقيقتين 40 و65 .

ورفع أياكس رصيده إلى 35 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام آيندهوفن.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم مجددا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام فيتيسه آرنهيم ، وتجمد رصيد سبارتا روتردام عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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