هدف باكايوكو "القاتل" يمنح نابولي الفوز على أودينيزي

هز تيموي باكايوكو الشباك في الدقيقة الأخيرة ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مضيفه أودينيزي يوم الأحد والتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



ووقف حكم الفيديو المساعد في صف الفريق الزائر عندما تدخل لتنبيه الحكم لوجود خطأ ضد هيرفينج لوزانو داخل منطقة الجزاء ونفذ لورينتسو إنسيني ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 15.



وكان أودينيزي الطرف الأفضل وأدرك التعادل عبر كيفن لازانيا الذي استغل تمريرة خاطئة بكعب القدم من أمير رحماني مدافع نابولي ليضعها في المرمى في الدقيقة 27.



وواصل صاحب الأرض هجومه في الشوط الثاني لكن باكايوكو، المعار من تشيلسي، هز الشباك بضربة رأس اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 90 عكس مجريات اللعب ليقفز بنابولي إلى المركز الخامس فوق يوفنتوس الذي يستضيف ساسولو في وقت لاحق.



وبقي أودينيزي في المركز 13 وبدون فوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري.



وحرم أليكس ميريت حارس نابولي لازانيا من هدفه الثاني في منتصف الشوط الثاني وأشعل هدف باكايوكو الأول مع نابولي احتفالات جنونية للفريق.



وكان نابولي انتصر مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري لكن النقاط الثلاث سمحت له بالاستمرار في مطاردة فرق المقدمة.



وأحرز لويس ألبرتو وفيليبي كايسيدو هدفين ليقودا لاتسيو صاحب المركز الثامن للفوز 2-صفر على مضيفه بارما فيما تغلب فيرونا 2-1 على كروتوني.