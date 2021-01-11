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الرابطة: توتنهام سيواجه فولهام بدلاً من أستون فيلا

توتنهام مارين
من لقاء توتنهام ومارين يوم الأحد

الرابطة: توتنهام سيواجه فولهام بدلاً من أستون فيلا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قالت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إن مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا التي كانت مقررة يوم الأربعاء تأجلت بسبب حالات كوفيد-19 في صفوف فيلا بينما سيلعب توتنهام في نفس اليوم ضد جاره فولهام.

وتأجلت مباراة توتنهام ضد فولهام الشهر الماضي بسبب انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي الواقع غرب لندن.

وكان توتنهام يستعد لزيارة فيلا بارك الأربعاء لكن أصحاب الضيافة طالبوا رابطة الدوري بتغيير الموعد لوجود عدد كبير من المصابين بالفيروس أو المعزولين من اللاعبين وأعضاء الطاقم.

وأوضحت الرابطة في بيان : تغير موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام بقرار من مجلس الدوري الممتاز. الموعد الجديد سيحدد في وقت لاحق.

وكان فولهام سيواجه تشيلسي يوم الجمعة لكن تغير الموعد إلى السبت. كما تأجل موعد مباراة إيفرتون ضد فيلا من السبت إلى الأحد.

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