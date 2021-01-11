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رالي داكار: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويزاحم بيترهانسل

رالي داكار: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويزاحم بيترهانسل

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الرياض - أحمد الرايقي

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فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثامنة لرالي داكار في السعودية يوم الاثنين بفارق أكثر من ثلاث دقائق عن متصدر الترتيب العام ستيفان بيترهانسل في فئة السيارات.

وهيمن سائق تويوتا الطامح للقبه الرابع في داكار على المرحلة الممتدة 375 كيلومترا من سكاكا إلى نيوم، فيما احتل الفرنسي بيترهانسل المركز الثالث وتقلص الفارق في الصدارة إلى أربع دقائق و50 ثانية.

وهذا خامس انتصار للعطية في مراحل رالي هذا العام ورقم 40 في مسيرته.

وقال السائق القطري: من الصعب التحدث عن فرص الفوز بالرالي الآن والمهمة ليست سهلة مع تبقي أربع مراحل على النهاية.

وارتكب بيترهانسل، صاحب الرقم القياسي بالفوز برالي داكار 13 مرة في السيارات والدراجات النارية، بعض الأخطاء بسيارة ميني.

وقال: لا زلنا في السباق ومن الصعب حقا خوض رالي دكار بالكامل دون أخطاء.

وأنهى حامل اللقب كارلوس ساينز زميل بيترهانسل المرحلة في المركز الثاني ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 38 دقيقة و55 ثانية عن الصدارة.

وفي فئة الدراجات النارية عزز التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو تفوقه الليلة الماضية وحقق أول فوز له بمرحلة في نسخة 2021.

وبدأ متسابق هوندا اليوم بفارق ثانية واحدة عن الأسترالي توبي برايس وأنهاه متقدما بفارق دقيقة وست ثوان.

واحتل برايس المركز الثاني بينما جاء الأمريكي ريكي برابيك حامل اللقب في المركز الثالث وتقدم للمركز السادس في الترتيب العام ولكن بفارق 17 دقيقة و42 ثانية عن القمة.

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