.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رونالدو يسجل رقماً قياسياً جديداً

رونالدو
رونالدو خلال مباراة يوفنتوس وساسولو

رونالدو يسجل رقماً قياسياً جديداً

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

‭ ‬سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رقما قياسيا جديدا بعد أن أصبح أول لاعب يحرز 15 هدفا على الأقل في آخر 15 موسما في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا يوم الأحد.

وسدد المهاجم البرتغالي "35 عاما" كرة منخفضة قوية ليعزز انتصار يوفنتوس 3-1 على ساسولو في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واحتاج رونالدو إلى 13 مباراة ليسجل 15 هدفا هذا الموسم وحافظ على هذا المعدل في كل عام منذ موسم 2006-2007 خلال فتراته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويتعلق الرقم القياسي بمسابقات الدوري الكبرى في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 وتوج بلقب الدوري في موسمين متتاليين وأحرز إجمالي 84 هدفا في 104 مباريات مع النادي.

كما وصل قائد البرتغال إلى هدفه 759 على مستوى الأندية والمنتخب وحطم العديد من الأرقام القياسية البارزة.

ويبقى رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا ولمنتخب البرتغال (102) ولدوري أبطال أوروبا (134).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد