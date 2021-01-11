ريال مدريد يحقق أكبر إيرادات بين أندية "الصفوة"

كشفت دراسة لشركة (كي.بي.إم.جي) لمراجعة الحسابات أن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم حقق إيرادات إجمالية بلغت 681.2 مليون يورو (832 مليون دولار) خلال موسم 2019-2020 رغم واقع تراجع الإيرادات بنسبة 8 بالمئة.

وإيرادات بطل إسبانيا هي الأكبر بين الأندية الفائزة بالألقاب المحلية في المسابقات الأوروبية الست الكبرى. وبلغت إيرادات بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 607.2 مليون يورو، يليه ليفربول بطل إنجلترا (557 مليون يورو) ثم باريس سان جيرمان (540.6 مليون يورو).

وبلغت إيرادات يوفنتوس بطل إيطاليا 401.4 مليون يورو، بينما كانت إيرادات بورتو بطل البرتغال الأقل بين الأبطال الستة حيث اكتفى بتحقيق 87.3 مليون يورو.

وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال المسابقات الكبرى في أوروبا من انخفاض في الأرباح التشغيلية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ومع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها دون مشجعين منذ مارس وحتى الآن، فإن خسائر إيرادات أيام المباريات لكل أبطال المسابقات الكبرى باستثناء بورتو كانت الأكبر لهذه الأندية، وعانى ريال من خسائر تبلغ 34.9 مليون يورو.

ولم تتحقق أرباح صافية للأندية الأبطال عن موسم 2019-2020 سوى لبايرن ميونيخ (5.9 مليون يورو) وريال مدريد (300 ألف يورو)، عكس الحال في موسم 2018-2019 عندما تحققت الأرباح من كل الأندية الأبطال.

وعانى باريس سان جيرمان من أكبر خسارة صافية وبلغت 125.8 مليون يورو حيث كان الدوري الفرنسي هو الوحيد في المسابقات المحلية الكبرى الذي يتقرر عدم استكماله في أبريل بسبب كورونا.