غاتوزو: نابولي لا يمكن أن يكون مثل براد بيت

ذكر جينارو غاتوزو مدرب نابولي عقب الفوز بصعوبة 2-1 على أودينيزي يوم الأحد أن فريقه لا يمكن أن يلعب دائما بشكل جميل مثل براد بيت، وأكد أنه في بعض الأحيان يكون من المهم الفوز بشكل قبيح مثلي.

ولم يكن نابولي الطرف الأفضل عند اللعب في ضيافة أودينيزي لكن تيمو باكايوكو انتزع الفوز لفريق المدرب غاتوزو بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة.

وقارن لاعب وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق الشكل الجميل لأحد نجوم هوليود بشكله الشخصي الأقل جاذبية من وجهة نظره.

وأبلغ غاتوزو شبكة "سكاي سبورت": هذا الفريق يريد دائما أن يلعب بشكل رائع لكن اللعب بشكل قبيح يكون مفيدا وضروريا في بعض الأوقات. نابولي يريد دائما أن يكون جميلا. لا يمكن أن تكون دائما مثل براد بيل بشعره الأصفر وعينه الزرقاء. أحيانا تحتاج إلى أن تكون قبيحا مثلي.

وحقق نابولي فوزا ثمينا، بعد فترة من تراجع النتائج، ويحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة، وهو نفس رصيد أتلانتا صاحب المركز الخامس، ويتأخر بنقطتين عن يوفنتوس رابع الترتيب.