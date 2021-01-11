فالنسيا يتخلص من دوامة النتائج السلبية على حساب بلد الوليد

تخلص فالنسيا من مسلسل النتائج السلبية في الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه بلد الوليد 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليفانتي على إيبار 2 - 1 وقادش على ديبورتيفو ألافيس 3 - 1.

وتغلب فالنسيا على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف سجله كارلوس سولر باراغان في الدقيقة 76 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويقفز للمركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام إيبار ، وتجمد رصيد بلد الوليد عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس عشر.

وحقق فالنسيا الفوز الأول له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة حيث شهدت المباريات الثمانية الماضيةة خمسة تعادلات وثلاث هزائم.