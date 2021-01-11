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كأس إنجلترا: مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول

بوغبا ليفربول مانشستر يونايتد
مباراة ماضية بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كأس إنجلترا: مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول

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لندن - أ ف ب

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ستكون المواجهة بين مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب "أولد ترافورد" أقوى مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الاثنين.

وتقام مباريات هذا الدور يومي 23 و24 يناير الحالي أي أن الفريقين سيلتقيان مرتين في مدى أسبوع واحد، لأن ليفربول يستضيف يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري المحلي في 17 الحالي أيضا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري المحلي متساويا نقاطا مع مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها الثلاثاء ضد بيرنلي وهو في حاجة إلى التعادل أو الفوز لكي ينتزع المركز الأول.

برنامج الدور الرابع:
إيفرتون - شيفيلد ونزداي
برنتفورد - ليستر سيتي
ستوكبورت او وست هام - دوناكستر
تشلسي - لوتون
شيفيلد يونايتد - بليموث
فولهام - بيرنلي
ويكومب - توتنهام
ميلوول - بلاكبول
تشورلي - وولفرهامبتون
بارنسلي - نوريتش سيتي
ساوثمبتون او سشروزبيري - ارسنال
مانشستر يونايتد - ليفربول
سوانسي سيتي - نوتنغهام فوريست
بورنموث - كرولي
تشلتنهام - مانشستر سيتي
ميلوول - بريستول سيتي.

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