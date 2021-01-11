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36 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ساوثامبتون دي بروين
لقاء سابق بين سيتي وساوثهامبتون

36 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا خلال 21 جولة من الاختبارات.

ولم يكشف الدوري، الذي يجري اختبارين أسبوعيا حاليا، عن أسماء المصابين لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

وقالت رابطة الدوري في بيان: بين يوم الاثنين الموافق الرابع من يناير والخميس الموافق السابع من الشهر ذاته خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات كورونا ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة. كما خضع 1055 لاختبارات أخرى بين الجمعة الموافق الثامن من يناير والأحد الموافق 10 يناير ظهرت من بينهم تسع حالات جديدة.

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