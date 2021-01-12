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دي يونغ: أشعر براحة أكبر في الهجوم

دي يونغ
دي يونغ لاعب برشلونة

دي يونغ: أشعر براحة أكبر في الهجوم

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برشلونة - رويترز

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كشف فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة أنه يتألق في مركزه المتقدم الجديد، حيث يتطلع لأول ألقابه مع النادي الكاتالوني قبل مواجهة ريال سوسييداد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وكان الدولي الهولندي أحد أكثر لاعبي الوسط المطلوبين في كرة القدم العالمية بعد موسمين رائعين مع أياكس أمستردام، لكنه بدأ مسيرته مع برشلونة بشكل مخيب بعد التعاقد معه مقابل 75 مليون يورو (91 مليون دولار) في 2019.

وتعاظم دوره في الفريق منذ تولي مواطنه رونالد كومان تدريب برشلونة، حيث طالبه بأداء دور هجومي متقدم، إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في اخر ثماني مباريات له مع برشلونة الذي لم يخسر خلال هذه الفترة.

وقال دي يونغ في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : في المباريات القليلة الماضية لعبت في مركز مختلف، تقدمت للأمام قليلا عن ذي قبل. المدرب يطلب مني المشاركة أكثر في الهجوم وأشعر براحة أكبر الآن، أشعر بأني على ما يرام الآن أكثر، والفريق تطور كثيرا، انتصرنا في أول ثلاث مباريات هذا العام. نؤدي أيضا بانسيابية أكثر، حدثت تغييرات كثيرة الصيف الماضي وكانت بدايتنا صعبة لهذا السبب، كما أننا لم نتمتع بفترة إعداد مناسبة قبل الموسم. منذ بداية العام ونؤدي بشكل أفضل كثيرا.

وفي حال فوز برشلونة على سوسييداد سيلتقي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الاخرى بين أتلتيك بلباو وحامل اللقب ريال مدريد يوم الخميس في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

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