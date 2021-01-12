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لابورتا يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها رغم قيود كورونا

لابورتا
خوان لابورتا

لابورتا يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها رغم قيود كورونا

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - رويترز

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قال خوان لابورتا المرشح البارز لرئاسة برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الحالي يجب أن تقام في موعدها رغم احتمال تمديد قيود فيروس كورونا في منطقة كاتالونيا.

وستقرر سلطات قطالونيا في وقت لاحق هذا الأسبوع ما إذا كانت ستمدد القيود الحالية، التي تمنع المواطنين من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية، إلى ما بعد 17 يناير الحالي.

وقد يؤدي ذلك لتعرض الانتخابات لخطر الإلغاء، حيث لا يُسمح بالتصويت عبر البريد الالكتروني أو الإنترنت.

واقترح لابورتا، الذي جمع 10257 توقيعا لترشحه للانتخابات وهو ما يفوق بكثير ما جمعه باقي المرشحين الثلاثة فيكتور فونت وتوني فريشا وإميلي روساود، استثناء أعضاء النادي من هذه القيود والسماح لهم بالتصويت.

وقال لابورتا للصحفيين خارج ملعب كامب نو : إذا كان بالإمكان إجراء استثناء للذهاب للعمل فيمكن أن يحدث ذلك أيضا للتصويت.

ويدير برشلونة حاليا لجنة تتمتع بالحد الأدنى من الصلاحيات منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي في أكتوبر الماضي لتجنب التصويت بحجب الثقة.

وأضاف لابورتا أن الانتخابات يجب أن تقام في موعدها حتى يتمكن النادي من التعاقد مع لاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات بنهاية يناير الحالي ومعالجة المشاكل المالية والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابع : لا يستطيع برشلونة الانتظار أكثر من ذلك، نحن نهدر فرصا ذهبية. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لإجراء الانتخابات.

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