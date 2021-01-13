.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيرهوف يعرب عن أمله في مقابلة أوزيل

أوزيل
الألماني مسعود أوزيل

بيرهوف يعرب عن أمله في مقابلة أوزيل

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم عن أمله في عودة الوئام والهدوء مع مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيرهوف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء : علمنا أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل مع مسعود. سنكون سعداء إذا تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول المنضدة.

وأضاف : تواصلت بالفعل مع مسعود عبر تطبيق واتساب لتهنئته بعيد ميلاده ، وجاء رده لطيفا للغاية.

واعتزل أوزيل اللعب الدولي وسط اتهامات بالعنصرية وذلك بعد الخروج المهين للفريق من رحلة الدفاع عن لقبه العالمي حيث فشل في اجتياز دور المجموعات بمونديال 2018 بروسيا.

وقبل بداية مونديال 2018 ، التقطت بعض الصور المثيرة للجدل للاعب أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل يوم الاثنين إنه تلقى رسالة شخصية لطيفة من فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأكد اللاعب أنه لم يندم على اللعب لألمانيا مستعيدا الذكريات المدهشة له والفريق في بطولة كأس العالم 2014 التي توج الفريق بلقبها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد