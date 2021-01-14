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برشلونة يناقش خطط الانتخابات مع الحكومة الكتالونية

كامب نو
ملعب برشلونة "كامب نو"

برشلونة يناقش خطط الانتخابات مع الحكومة الكتالونية

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برشلونة - رويترز

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يعقد برشلونة محادثات مع الحكومة الكتالونية المحلية يوم الجمعة حول ما إذا كانت الانتخابات القادمة ستقام كما هو مخطط لها أو لا، بعد تمديد القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ومددت كتالونيا القيود، التي تحظر على الناس مغادرة المناطق التي يعيشون فيها سوى للعمل أو الدراسة أو لأسباب طبية، من 17 إلى 24 يناير وهو اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

وقال ألبا برجس، وزير الصحة في الحكومة الكتالونية إن المسؤوليين المحليين سيشرحون للنادي السيناريوهات المحتملة وتطور الفيروس، مضيفاً أن برشلونة، وليس الحكومة المحلية، هو الذي سيتخذ القرار النهائي.

وطالب خوان لابورتا المرشح لرئاسة النادي باستثناء أعضاء النادي من القيود حتى يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي قال إنها مهمة للنادي من أجل ضم لاعبين جدد ومواجهة المشاكل المالية.

وتدير برشلونة لجنة مؤقتة بسلطات محدودة منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر.

ويحق لحوالي 110 آلاف عضو في النادي الانتخاب، وتم تجهيز عشرة أماكن للإدلاء بالأصوات في كتالونيا وأماكن أخرى في إسبانيا. ولا يسمح بالتصويت عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

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