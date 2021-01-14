.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"كورونا" يؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون

أستون فيلا إيفرتون
مباراة سابقة بين أستون فيلا وإيفرتون

"كورونا" يؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تأجيل مباراة أستون فيلا مع إيفرتون بسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف أستون فيلا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكن جرى تأجيلها بعد إصابة العديد من لاعبي أستون فيلا بالعدوى.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تأجيل مباراة أستون فيلا مع توتنهام والتي كان مقررا لها يوم الأربعاء للسبب ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي يوم 20 يناير ثم يلاقي بيرنلي في 27 يناير وصولا لملاقاة ساوثهامبتون في 30 من نفس الشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد