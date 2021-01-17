استبدال لاعب الاتحاد السابق بين الشوطين بسبب إصابته بكورونا

اضطر فالديفيا لاعب وسط أفاي المنتمي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم إلى الخروج من المباراة بين الشوطين عن طريق استبداله يوم السبت بعد إبلاغ ناديه بإصابته بكوفيد-19.



وقال أفاي إن فالديفيا خضع لفحص في وقت مبكر من يوم السبت حتى يكون بوسعه خوض المباراة المقبلة أمام جوفينتود يوم الثلاثاء. لكن عندما أبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم النادي بإيجابية عينية اللاعب، كانت مباراة يوم السبت أمام سي.إس.إيه قد انطلقت.



وقال أفاي في بيان: بين الشوطين أبلغنا الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. أن عينة فالديفيا إيجابية.



وأضاف: ولهذا السبب استبدلنا فالديفيا. يراجع النادي الآن عزله وعودته.



وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وتوفي أكثر من 200 ألف شخص بسبب الإصابة بكوفيد-19 في البرازيل.

يذكر أن فالديفيا سبق ولعب في صفوف اتحاد جدة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018.