.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استبدال لاعب الاتحاد السابق بين الشوطين بسبب إصابته بكورونا

فالديفيا "على اليسار" خلال المباراة

استبدال لاعب الاتحاد السابق بين الشوطين بسبب إصابته بكورونا

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اضطر فالديفيا لاعب وسط أفاي المنتمي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم إلى الخروج من المباراة بين الشوطين عن طريق استبداله يوم السبت بعد إبلاغ ناديه بإصابته بكوفيد-19.

وقال أفاي إن فالديفيا خضع لفحص في وقت مبكر من يوم السبت حتى يكون بوسعه خوض المباراة المقبلة أمام جوفينتود يوم الثلاثاء. لكن عندما أبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم النادي بإيجابية عينية اللاعب، كانت مباراة يوم السبت أمام سي.إس.إيه قد انطلقت.

وقال أفاي في بيان: بين الشوطين أبلغنا الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. أن عينة فالديفيا إيجابية.

وأضاف: ولهذا السبب استبدلنا فالديفيا. يراجع النادي الآن عزله وعودته.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وتوفي أكثر من 200 ألف شخص بسبب الإصابة بكوفيد-19 في البرازيل.

يذكر أن فالديفيا سبق ولعب في صفوف اتحاد جدة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد