توتنهام يهزم شيفيلد ويزاحم ليفربول

حقق توتنهام انتصارا مستحقا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد 3 - 1 يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الأهداف الثلاثة لتوتنهام، سيرج أورييه وهاري كين وتانغي ندومبيلي في الدقائق الخامسة و40 و62، بينما سجل ديفيد ماكغولدريك الهدف الوحيد لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 59.

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة متساويا في ذلك مع حامل اللقب ليفربول صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي مع مانشستر يونايتد الذي يتصدر المسابقة برصيد 36 نقطة.

بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند خمس نقاط في المركز العشرين الأخير حيث تلقى الهزيمة السادسة عشر له هذا الموسم مقابل انتصار وحيد وتعادلين.

واستعرض توتنهام تفوقه مبكرا وأشعل أجواء المباراة عندما افتتح التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بدايتها عن طريق سيرج أورييه.

وكان توتنهام الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي وقد اضاع لاعبوه أكثر من فرصة تهديفية حقيقية في الدقائق الأولى.

وعزز توتنهام تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 40، حيث تلقى النجم هاري كين تمريرة طولية وانطلق رغم الرقابة الدفاعية ثم سدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم توتنهام 2 - صفر.

وفي الدقيقة 59، رد شيفيلد يونايتد بهدف سجله ديفيد ماكغولدريك، الذي تلقى عرضية عالية من جون فليك، ووجه الكرة برأسه إلى داخل الشباك ليقلص تقدم توتنهام إلى 2 - 1.

وفي الدقيقة 62، أضاف تانجي ندومبيلي الهدف الثالث لتوتنهام حيث تبادل الكرة ببراعة مع ستيفن بيرغوين، ثم سدد كرة ساقطة (لوب) بلمسة مهارية رائعة وجدت طريقها إلى داخل الشباك، ولم يتمكن شيفيلد من هز الشباك مجددا لتنتهي المباراة بفوز توتنهام 3 - 1.