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بيكيه يتعاقد مع مساعد سيتيين

سارابيا مع سيتيين في صورة سابقة

بيكيه يتعاقد مع مساعد سيتيين

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برشلونة -رويترز

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عين جيرار بيكيه مدافع برشلونة يوم الاثنين مساعد مدربه السابق إيدر سارابيا لقيادة فريق أندورا الذي يملكه اللاعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

وتعاقد أندورا مع سارابيا، مساعد مدرب برشلونة السابق كيكي سيتيين، لمدة عامين ونصف خلفا لناتشو كاسترو رغم احتلال المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر جيمناستيك دي تاراغونا.

واستحوذت مجموعة كوزموس للاستثمار التي يملكها بيكيه على نادي أندورا في ديسمبر 2018 وأصبح سارابيا ثالث مدرب للفريق منذ وصول بيكيه.

وكان سارابيا مساعدا لسيتين في برشلونة بين يناير وأغسطس ولم يترك الاثنان بصمة جيدة بعد الفشل في التتويج بأي لقب وانتهت فترتهما بخسارة مذلة 8-2 من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولفت سارابيا الأنظار بسبب ألفاظه القاسية خارج خطوط الملعب. وأظهرت لقطات سارابيا خلال خسارة برشلونة 2-صفر في القمة من ريال مدريد وهو يوجه السباب بصوت مرتفع بعد فرصة ضائعة لأنطوان غريزمان ويصيح أمام بيكيه وكرر استخدام تعبيرات مهينة.

وقال سارابيا لصحيفة ماركا الشهر الماضي : لا يوجد ما أخفيه وأنا مثلما يبدو للجميع. صريح ولا أخاف وأحاول دائما أن أقول الأشياء كما هي.

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