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سان جيرمان: نراقب ميسي.. ولن نتوسل إلى نيمار ومبابي

مبابي نيمار
مبابي ونيمار

سان جيرمان: نراقب ميسي.. ولن نتوسل إلى نيمار ومبابي

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العربية. نت

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كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنه لن يتم تمديد عقد الثنائي نيمار ومبابي، في حال عدم اقتناعهما بمشروع النادي، وأكد أن التعاقد مع ليونيل ميسي يعد أولوية للنادي الباريسي.

وقال ليوناردو في مقابلة مع "فرانس فوتبول": اللاعبون الكبار مثل ميسي سيكونون دائما على قائمة باريس سان جيرمان، لكن الوقت الحالي ليس مناسبا للتحدث عن هذا الأمر، هناك أربعة أشهر على نهاية الموسم، والمقعد محجوز دائما لميسي.

وبشأن تجديد عقد البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي، إذ ينتهي عقدهما في يونيو 2022، ذكر: لن نتوسل إلى الثنائي، إذا كانوا يريدون البقاء سيبقون معنا، نحن على اتصال بخصوص تجديد عقدهما، وسيبقى معنا من يريد الاستمرار، وأنا متفائل بشأن تجديد التعاقد معهما.

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