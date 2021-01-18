.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فنربخشة يعلن تعاقده مع أوزيل

أوزيل
الألماني مسعود أوزيل

فنربخشة يعلن تعاقده مع أوزيل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال فنربخشة المنافس في الدوري التركي لكرة القدم يوم الأحد إنه تعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، البالغ عمره "32 عاما"، قادما من أرسنال الذي لعب في صفوفه لثمانية أعوام.

وفي وقت سابق قال أوزيل إنه متحمس للعب لفنربخشة وجاهزيته للعب بعد غياب نحو عام عن المشاركة. ولم يلعب أوزيل منذ مارس الماضي واستبعده أرسنال من تشكيلته في بداية الموسم الحالي.

وارتبط اسم اللاعب الألماني بالانتقال إلى فنربخشة ثاني أكثر الأندية التركية حصولا على الألقاب.

وقال فنربخشة في بيان: فريقنا سيجلب مسعود أوزيل إلى إسطنبول لمواصلة تعزيز صفوفنا.

وأشار أوزيل إلى أنه كان يتدرب مع أرسنال خلال فترة ابتعاده عن اللعب. ولم يعلن أرسنال رحيل اللاعب الألماني بعد لكن وسائل إعلام بريطانية قالت يوم السبت إنه توصل لاتفاق لفسخ عقده مع أوزيل الفائز بكأس العالم.

وانتقل أوزيل إلى أرسنال في 2013 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت مقابل 42 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) قادما من ريال مدريد.

وترك اللاعب الألماني بصمة مع المدرب السابق أرسين فينغر حيث قاد أرسنال لإنهاء غيابه عن الألقاب عندما نال كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد