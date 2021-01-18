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نيفيل يغادر "سيدات إنجلترا" ويقترب من فريق بيكهام

فيل نيفيل مدرب منتخب إنجلترا

نيفيل يغادر "سيدات إنجلترا" ويقترب من فريق بيكهام

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لندن - رويترز

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إن فيل نيفيل مدرب منتخب إنجلترا النسائي للعبة الشعبية استقال من منصبه بصورة فورية.

ودخل نيفيل (43 عاما) لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق في مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأميركي ويتوقع أن يتولى تدريب الفريق الذي يملكه ديفيد بيكهام.

وقال الاتحاد الإنجليزي للقدم في بيان إنه سيعين مدربا مؤقتا للمنتخب النسائي لحين تولي الهولندية سارينا فيخمان المهمة بعد أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل في أغسطس المقبل حسب الاتفاق. وتعمل فيخمان حاليا مدربة للمنتخب النسائي الهولندي.

وكان الاتحاد الإنجليزي عين فيخمان مدربة للمنتخب الانجليزي في أغسطس الماضي لتقود الفريق في البطولة الأوروبية وفي تصفيات كأس العالم 2023.

وكان من المقرر أن يقود نيفيل المنتخب النسائي البريطاني في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.

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