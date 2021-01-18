"فيفا" يرفض طعن أتلتيكو ويؤيد عقوبة تريبيير

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين الطعن الذي تقدم به مدريد ضد العقوبة المفروضة على مدافعه كيران تريبيير وهي الإيقاف 10 أسابيع لمخالفته اللوائح الخاصة بالمراهنات في إنجلترا ما يعني أن اللاعب سيكون ممنوعا من اللعب حتى نهاية الشهر المقبل.



وكان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم فرض العقوبة على تريبيير في 23 ديسمبر الماضي لمخالفته اللوائح التي تحظر على أي مشارك في اللعبة تقديم أي معلومات عن اللعبة حصل عليها بحكم مكانته ولم تكن متاحة للجماهير إلى أي شخص. ويتعلق الأمر هنا بانتقال اللاعب من توتنهام هوتسبير اللندني إلى النادي الإسباني في 2019.



وفي الثاني من يناير الجاري علق الفيفا تنفيذ العقوبة بعد طعن من النادي المنافس في الدوري الإسباني الذي قال إنه غير ملزم بالعقوبة التي فرضها الاتحاد الانجليزي ولا ذنب له في المخالفة.



لكن الفيفا قال في بيان يوم الاثنين إن لجنة الطعون التابعة له رفضت طعن أتلتيكو مدريد وقررت تمديد الإيقاف ليصبح ساريا على مستوى العالم.



وبسبب العقوبة غاب تريبيير عن مباراتين لفريقه في الدوري قبل المشاركة في الفوز 2-صفر الثلاثاء الماضي على إشبيلية.



وبهذا فإن تريبيير سيغيب عن ثماني مباريات مقبلة لفريقه في جميع المنافسات من بينها مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة تشيلسي الإنجليزي قبل العودة في المواجهة المحلية مع فياريال في 28 فبراير المقبل.