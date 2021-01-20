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أرسنال يفسخ عقد مدافعه

اليوناني سقراطيس باباستاثوبولس في مباراة ماضية لأرسنال

أرسنال يفسخ عقد مدافعه

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لندن - أ ف ب

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فسخ أرسنال الإنجليزي عقد مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولس، بحسب ما أعلن النادي اللندني الأربعاء.

وانضم سقراطيس (32 عاماً) إلى صفوف أرسنال من بوروسيا دورتموند الألماني في 2018 مقابل نحو 20 مليون يورو، وذلك بعد دفاعه عن ألوان ميلان الإيطالي وفيردر بريمن الألماني، وقبلها أيك أثينا اليوناني وجنوى الإيطالي.

وبحسب الصحف البريطانية، سينضم سقراطيس الذي لم يخض أي مباراة مع أرسنال منذ مطلع الموسم، إلى أولمبياكوس اليوناني.

وكان اللاعب الذي خاض 90 مباراة دولية من بين أصحاب الرواتب الضخمة مع "المدفعجية"، إلى جانب صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل المنتقل أخيراً إلى فنربغشه التركي.

وبعد بداية كارثية، يعيش فريق المدرب الإسباني ميكل ارتيتا فترة جيدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إذ فاز أربع مرات في آخر خمس مباريات ليرتقي إلى المركز العاشر.

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