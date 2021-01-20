.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأهلي المصري ينفصل بالتراضي عن جيرالدو

الأنغولي جيرالدو

الأهلي المصري ينفصل بالتراضي عن جيرالدو

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انفصاله بالتراضي عن الجناح الأنغولي جيرالدو بعد خروجه من حسابات المدرب بيتسو موسيماني.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لموقع النادي إنه توصل لاتفاق بفسخ عقد اللاعب الأنغوليجيرالدو مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

وأضاف النادي الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي حيث نال الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا :وقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.

وشكر الأهلي جيرالدو، لاعب منتخب أنغولا، على الفترة التي قضاها في النادي وودع الجناح الأنغولي زملاءه قبل الرحيل.

وكان الأهلي تعاقد مع جيرالدو، الذي يتميز بالسرعة الفائقة، من بريميرو دي أغوستو الأنغولي قرب نهاية ديسمبر 2018، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وشارك في أغلب الأوقات كلاعب بديل.

وخرج جيرالدو (29 عاما) من تشكيلة الأهلي المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد